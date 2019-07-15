غدا.. العمل الدولية واتحاد الصناعات يناقشان استدامة تنافسية الشركات

تعقد منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية، ندوة، غدًا الثلاثاء، لعرض ومناقشة نتائج تطبيق برنامج منظمة العمل الدولية "استدامة تنافسية ومسئولية الشركات" (SCORE)، الساعة 9 صباحا، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ومن جهته، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، أن الندوة ستتضمن استعراض تطبيق البرنامج في مصر، وما يحققه من النهوض بالإنتاجية، وتحسين ظروف العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتضمن المؤتمر، تكريم الشركات المشاركة والتي أتمت أنشطة وفعاليات البرنامج، واستعراض قصص نجاحها، ويهدف إلى الوقوف على التحديات والتوصيات الخاصة باستدامة البرنامج، والتوسع في تنفيذه مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بسائر القطاعات الصناعية.

ويشار إلى أن تطبيق برنامج "SCORE"، يتم في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "فرص عمل لشباب مصر EYE"، الممول من الحكومة النرويجية، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، في نطاق محافظتي القيوبية والمنوفية، وفي قطاعي الصناعات الكيماوية والهندسية.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية، إلى جانب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كل من المهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.

كما يشارك نخبة من ممثلي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولفيف من ممثلي الهيئات الوطنية المعنية بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات التى شاركت فى برنامج SCORE من قطاعي الصناعات الكيماوية والهندسية بمحافظتي القليوبية والمنوفية.