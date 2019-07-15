أخذا بالثأر.. 4 من أسرة واحدة يقتلون مسنا ويمثلون بجثته في شبرا

كشفت مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مقتل موظف بالمعاش، والتمثيل بجثته على يد 4 من أسرة واحدة في منطقة شبرا مصر.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أنَّ سبب الجريمة، خلافات سابقة منذ 8 سنوات، واتُهم فيها الضحية بأنه تسبب في مقتل والد أحد المتهمين الأربعة، وتم ضبط اثنين من المتهمين وجار البحث عن الاثنين الآخرين.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل موظف بالمعاش (52 عاما) على يد 4 من أسرة واحدة.

وانتقل فريق من المباحث، وتبين أن الضحية مصاب بتهشم في الرأس وتمزيق بأنحاء متفرقة بالجسد، وقال شهود العيان لرجال المباحث إن الأربعة تخلصوا من الضحية ومثّلوا بجثته بسبب خلافات سابقة وأنهم كان يتهمون القتيل بالتسبب في قتل والد أحدهم فقرروا الانتقام والأخذ بالثأر.

ونشبت مشادة كلامية مساء أمس وتطورت إلى معركة وتجمع المتهمون الأربعة حول الضحية ومزقوا جسده وفروا هاربين، ونجحت الشرطة قبل مرور 24 ساعة في القبض على اثنين وجار البحث عن الاثنين الآخرين.