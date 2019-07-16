حصلت كلية التمريض بجامعة طنطا على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور مجدي سبع، أن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة، بهدف تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل داخليا وخارجيا، مضيفا أن كلية التمريض تعمل على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية، بجانب رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتوجهت الدكتورة لطيفة فودة، عميد الكلية، بخالص الشكر لإدارة الجامعة، بقيادة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة والسادة النواب ومركز ضمان الجودة بالجامعة، برئاسة الدكتورة عزة حسن لدعمهم المتواصل، وكذلك وكلاء الكلية وفريق الجودة ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب على ما بذلوه من جهد أتاح للكلية الحصول على الاعتماد.