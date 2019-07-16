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الشناوي: اعتذرت للمصريين عن خروج المنتخب لأني

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الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بأريمون بتكلفة 100 مليون جنيه

الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بأريمون بتكلفة 100 مليون جنيه

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