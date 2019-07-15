قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إنه تقرر فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم لمدة أسبوع بشكل استثنائي، يبدأ من غدًا الثلاثاء.

وأضاف عبدالمجيد في تصريح لـ"الوطن" أن القرار يأتي تقديرًا لرغبة الزملاء الصحفيين، ممن تجاوزتهم مواعيد فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، بإتاحة فرصة إضافية لهم وأسرهم للاشتراك بالمشروع.

وأوضح أنه تقرر فتح باب الاشتراك للزملاء وأسرهم لمدة "أسبوع" بالغرامة ذاتها، المقررة سابقًا من مجلس النقابة في حالات فتح الاشتراك بشكل استثنائي وقدرها 400 جنيه.

ودعا عبدالمجيد، الراغبين في الاحتماء بالمظلة العلاجية للنقابة، أو إضافة أحد أفراد الأسرة، سرعة الاشتراك في المواعيد المقررة، التي تبدأ اليوم الثلاثاء 16 يوليو، وتنتهي الرابعة عصر الثلاثاء 23 من الشهر ذاته، علمًا بأن مواعيد العمل من التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً.

وشدد عبدالمجيد على أحقية الزملاء المشتركين في المشروع في الحالات التالية الإضافة دون أي غرامات طوال العام وهي:

1- الزوج أو الزوجة، في الزواج الحديث، في مدى زمني، حده الأقصى شهران من تاريخ تحرير قسيمة الزواج.

2- المولود، حديث الولادة، يُضاف خلال شهرين من تاريخ تحرير شهادة الميلاد.

3- بالنسبة للمواليد خارج مصر، يُضاف خلال شهر من العودة لأرض الوطن.