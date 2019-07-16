إيران تطالب أوروبا بدعوة أمريكا لرفع العقوبات عن طهران

قال إسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني أنه لا حل في المنطقة سوى التزام أوروبا بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وأضاف أن عودة طهران إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها سيكون أمرا سهلا، منوها إلى أنه على الأوروبيين بدلا من أن يطالبوا طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي أن يدعوا أمريكا لرفع العقوبات عن إيران.

ودعت إيران، الأوروبيين أمس لإتخاذ إجراءات لإنقاذ الاتفاق النووي.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس أوروبا لإظهار موقف موحد في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشل