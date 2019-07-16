ترصد "الوطن" سعر بيع وشراء الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في عدد من البنوك منها التجاري الدولي ومصر والأهلي المصري، وجاء سعر الريال السعودي كما يلي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.