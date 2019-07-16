أعلن القضاء الإيراني اعتقال باحثة فرنسية من أصل إيراني دون ذكر تفاصيل إضافية، حس بما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أمس توقيف باحثة فرنسية إيرانية في طهران، ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، أوروبا لإظهار موقف موحد في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.