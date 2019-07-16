أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بيانا صحفيا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.