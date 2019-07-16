تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من ضبط سيارة أجرة "تاكسي" تسير بسرعة فائقة بطريق المحور الدولي بدائرة المركز يستقلها 3 أشخاص (عاطل، ربة منزل "زوجة الأول" ـ مقيمان بالإسكندرية، مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة المركز). بمناقشتهم قرروا بقيامهم باستدراج قائد السيارة المضبوطة من مدينة دمنهور بدعوى توصيلهم لمنزلهم بدائرة المركز، وأثناء السير بالطريق حاولوا الاستيلاء على السيارة كرهاً عن قائدها، ولدى مقاومته لهم قام الأول بإيثاقه وشل حركته، وتعدى الثالث عليه بسكين كانت بحوزته فأودى بحياته، ثم قاموا بإلقاء جثته بأرض زراعية بذات الطريق، واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول وهربوا.

بالانتقال لمحل الواقعة عُثر على جثة قائد السيارة (سائق سن 44 - مقيم بدائرة المركز)، وبها جروح طعنية متفرقة، تم ضبط الأداة المستخدمة والهاتف المستولى عليه.