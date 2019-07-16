احتفى معهد ضباط الصف المعلمين في التل الكبير بالإسماعيلية اليوم، بحفل تخريج الدفعة 157 دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم، تكريما وتخليدا لذكرى الشهيد، وهي الدفعة 157 ضباط صف معلمين، دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم، من مواليد 15 مارس 1994 بمدينة الفش محافظة بني سويف.

التحق بمعهد ضباط الصف ضمن الدفعة 150 متطوعين، في 24 أغسطس 2013، كما التحق بالكتيبة 29 بالمجموعة 129 صاعقة في 25 ديسمبر 2014.

شارك الشهيد في العديد من المهام ضمن العملية "حق الشهيد" عام 2016 ولبى نداء ربه في 4 فبراير 2016، في أثناء تنفيذ المجموعة أحد المهام ضمن المجموعات القتالية ضد العناصر الإرهابية، وتمكنت المجموعة خلالها من تدمير عدد من العربات والقضاء على عدد من الإرهابيين، وإلقاء القبض على عدد آخر، وتخليدا لأعماله البطولية أطلق اسمه على الدفعة 157 ضباط صف معلمين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الرقيب شهيد "أحمد محمد عبدالعظيم" الذي استشهد في فبراير 2016 في مطاردة مع مهربين حاولوا إدخال أسلحة ومواد مخدرة للبلاد عبر الحدود مع ليبيا.

ويعد معهد ضباط الصف المعلمين صرحا قويا من منظومة القوات المسلحة المصرية، يخرج منه الأبطال جيلا وراء جيل، معلنين وبكل حسم وعزم ويقين جاهزيتهم للدفاع عن ثرى مصر المقدس، لذلك تولي القيادة العامة للقوات المسلحة اهتماما لوضع أسس ومبادئ تطوير هذا الصرح ليضاهي به الكليات العسكرية.

وأنشئ معهد ضباط الصف المعلمين عام 1954 في مدينة منقباد بأسيوط، ونقل إلى معسكر عرابي في التل الكبير 1955، كما شهد المعهد عدة تطويرات، إذ كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى في معهد ضباط الصف المعلمين.