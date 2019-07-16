زحام على تظلمات الثانوية في بنها.. آلاء: "ليا درجات كتيرة"

شهد مقر تلقي طلبات التظلمات في نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية والمنعقد في مدرسة بنها التجارية المتقدمة، زحاما شديد وتكدسا من قبل الطلاب.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه جرى توفير مظلات لحماية المواطنيين والطلاب المتقدمين من ارتفاع درجات الحراراة والتيسيير عليهم.

وقالت الطالبة آلاء حامد، لـ"الوطن": "أنا واثقه من إجاباتي جدا وراجعت نماذج إجابة الامتحانات أكثر من مرة وعندما ظهرت النتيجة راجعت النماذج مرة أخرى فوجدت أنني ليا درجات كتيرة".

أما حنان سعيد، قالت: "أنا دائما من الأوائل بالمدرسة وفجأة أحصل على 91% فقط في النتيجة وآخرين مستواهم أقل مني حصلوا على 97%".

فيما قال أحمد عادل، ولي أمر، "إن ظاهرة ارتفاع المجاميع هذا العام ستظلم لأنه لا يوجد وسطية في النتيجة والمجاميع العالية هتظلم كثير ممن مجمامعيهم متوسطة".