أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019 بشعبتيها العلمي والأدبي، والتي تبدأ الأحد المقبل الموافق 21 يوليو حتى الخميس 25 يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، 389.5 درجة بنسبة 95% للشعبة الهندسية، 328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

وقدمت "التعليم العالي" مجموعة من الإرشادات والتعليمات لتسجيل الطلاب رغباتهم للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، وهي:

مواعيد وطرق إدخال الرغبات

يبدأ تسجيل الرغبات ابتداء من يوم الأحد 21 يوليو الجاري التاسعة صباحا ويستمر يوميا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، ويتم إغلاق التسجيل في الساعة السابعة مساء يوم الخميس 25 يوليو.

يتم التسجيل مجانا من خلال موقع التنسيق www.Tansik.Egypt.gov.eg

يتم فتح معامل التنسيق المتاحة بالجامعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال المرحلة.

كما يمكن للطالب التسجيل أيضا من خلال الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات طول فترة التنسيق.

يمكن للطالب تعديل الرغبات أكثر من مرة حتى أخر يوم المرحلة وانتهاء التسجيل يوم الخميس 25 يوليو، الساعة السابعة مساء.

تعليمات التنسيق الإلكتروني

يكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة والاختيار من بينها.

يوجد على الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة حتى يتكن الطالب من بناء تصور كامل عن الكليات المناسبة لمجموعه.

يجب ترتيب الاختيارات بعناية شديدة، حتى تكون الاختيارات ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة لناجح فيها.

عند اختيار الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد للطالب، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واستبدالها برغبة صحيحة.

لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات "75 رغبة" والتي تم استحداثها لأول مرة هذا العام وبدون وجود أخطاء.

خصصت الوزارة رقم 19468 يمكن الاتصال عليه في خالة وجود أي استفسار.