قال معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن كميات القمح التي جري توريدها حتى اليوم، بلغت 254 ألفا و133 طن قمح، بواقع 34 ألفا 470 طن داخل صوامع المحافظة، وتوريد 219 ألفا و663 طن قمح لشركات المطاحن وصوامع خارج الإقليم، فى ظل المحافظة ومناطق الشركات الاستثمارية الزراعية بشرق العوينات وغيرها من المناطق تنتج كميات مرتفعة من القمح بجانب التوسعات السنوية.

وأوضح نعاذ أن المحافظة تواصل توريد كميات القمح إلى الصوامع داخل لوادي الجديد، بالإضافة إلى التوريد لشركات المطاحن خارج المحافظة، فى ظل أن مراكز الوادي الجديد تضم مساحات مرتفعة من الأراضي المنزرعة بالقمح لإنتاج أقماح ذات جودة عالية بإنتاجيات مرتفعة.

وأضاف أن صوامع الخارجة تستوعب جميع كميات القمح المنزرعة بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس حيث تصل سعتها إلى 45 ألف طن، بجانب صومعة شرق العوينات، التي تستوعب 60 ألف طن قمح والفائض يتم توريده خارج المحافظة، والفترة المقبلة سيتم البدء فى إنشاء صومعة تخزين غلال بالفرافرة لضمان توافر الصوامع فى كافة مراكز المحافظة التي تتميز بارتفاع فى إنتاج كميات القمح الذي يعد المحصول الإستراتيجي الأول.

واشار الي أن الوادى الجديد تحقق إنتاجيات يتعدى حاجتها السنوية وتعتمد المحافظة على القمح المحلى فى صناعة الدقيق الخاص بالخبز البلدى المدعم فى المخابز المختلفة بدلًا من نقل كميات قمح من خارج المحافظة.