أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير 20 مليون قرص "برازيكوانتيل" لعلاج البلهارسيا، للتجهيز لبدء المراحل الأولى والثانية والثالثة من خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية العام 2022، بإجمالي مستهدف 6.9 ملايين مواطن بـ20 محافظة اعتبارا من الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أنّ المحافظات المستهدفة هي كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويتم إجراء علاج جماعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا، والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.

وأضاف مجاهد أنّه تم إطلاق المرحلة الأولى من خطة الوزارة أول الشهر الحالي لتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتستهدف مليونين و338 ألفا و492 مواطنا بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، لافتا إلى إطلاق المرحلة الثانية من الحملة في الفترة من أول سبتمبر وحتى 5 أكتوبر وتستهدف مليونين و135 ألفا و822 مواطنا وتلميذا في محافظتي الشرقية والبحيرة.

وتابع ستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي أنّه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 20 أكتوبر وتستمر حتى 12 نوفمبر وتستهدف مليونين و416 ألفا و367 مواطنا وتلميذا في محافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنّه نظرا لما حققته مصر من إنجاز في مجال القضاء على البلهارسيا، تم تدريب 14 متدربا مرشحين من دولتي العراق واليمن الشقيقتين في مجال مكافحة البلهارسيا بمركز تدريب المتوطنة بمدينة فايد بالإسماعيلية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل الخبرات والتجربة المصرية الناجحة في هذا المجال للدول العربية الشقيقة.

وفي إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا، أشار الدكتور علاء عيد إلى فحص 93 ألف عينة دم عشوائية جميعها سلبية، خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تم تأكيد وعلاج 147 حالة وافدة بمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى صرف العلاج الوقائي لـ585 فردا من المسافرين لدول يتوطن بها المرض.

وأضاف عيد أنّه تم تشكيل فريق عمل لإعادة مطابقة البيانات على النظام المميكن المعمول به لحالات الملاريا، خاصةً فيما يخص التشخيص النهائي ومطابقتها بنتائج المعامل، كما تم تنظيم تدريبات للأطباء والملاحظين الصحيين وفنيي المعمل في جميع محافظات الجمهورية.

وبالنسبة لمرض الفيلاريا أوضح الدكتور علاء عيد، أنّه تم فحص 5 آلاف و500 عينة دم ليلية عشوائية جميعها سلبية، وعلاج 75 حالة بمستشفيات الجلدية في جميع محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتا إلى تدشين قاعدة بيانات للحالات المزمنة لمرضى الفيلاريا، مؤكدا توافر العلاج بجميع أنواعه وتوزيعه بالمجان، يأتي هذا في إطار الحفاظ على خلو مصر من مرض الليشمانيا الحشوية وخفض نسبة انتشار مرض الليشمانيا الجلدية.

يذكر أنّه تم تجريع 12 مليونا و785 ألفا و55 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية ضمن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تغطية 101.9%.