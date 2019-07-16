"صيادلة بورسعيد" ترفض منع تجديد إجازات غير العاملين بـ"التأمين"

أعرب مجلس إدارة النقابة الفرعية لصيادلة بورسعيد، برئاسة الدكتور عبدالوهاب قوطة، عن تعجبه من رفض مديرية الشئون الصحية في المحافظة، تجديد الإجازات غير الوجوبية للصيادلة في نطاق المحافظة، دون توضيح سبب هذا الرفض، مشدداً في الوقت ذاته على أن هؤلاء الصيادلة يدفعون تأميناتهم كاملة مع تجديد الإجازات سنوياً، ما يُمثل مصدر دخل للدولة.

وقال "قوطة"، في بيان، اليوم، إن مجلس النقابة ببورسعيد، سيُخاطب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاستيضاح سبب رفض تجديد تلك الإجازات، مشدداً على أنه حق، سيواصل "المجلس" الدفاع عنه حتى يأتي بحقوق صيادلة بورسعيد.

وأشار إلى أن مكتب الإجازات في مديرية بورسعيد تعامل مع صيادلة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد على اعتبارهم موظفين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، على الرغم من عدم تعاقد من تقدموا بالإجازات للعمل بالمنظومة، ومن ثم لا يسري عليهم قرار وزير الصحة والسكان رقم 365 لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة أجور العاملين بـ"التأمين الشامل"، والتي حددت موافقة وزير الصحة الكتابية كشرط لاعتماد الإجازات غير الوجوبية للعاملين بـ"التأمين الشامل".

وأكد "قوطة"، أن صيادلة بورسعيد يقفون خلف جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إلا انه من غير المبرر الامتناع عن تجديد الإجازات، خصوصاً أن قرار "365" لم يتضمن كافة العاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

من جهته، قال الدكتور أحمد عليوة، أمين عام نقابة صيادلة بورسعيد، إن المشكلة ليست مقتصرة على صيادلة بورسعيد فقط، لكن في الكثير من محافظات الجمهورية.

وأضاف "عليوة"، في البيان، أن هناك مفارقات في تطبيق موظفي مكاتب الإجازات للقرارات، حيث امتنع بعض الموظفين عن الموافقة علي الإجازات الوجوبية في مخالفة واضحة، حيث أن الإجازات الوجوبية لا يمكن رفضها لكونها منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.