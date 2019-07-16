كشفت شركة نيسان موتور عن نسخة جديدة من سيارة "سكاي لاين" الرياضية سيدان، مضيفةً أكثر تقنيات القيادة الذاتية تطورا لدى شركة صناعة السيارات، فضلا عن عناصر التصميم المشتركة مع طراز مثل GT-R الرياضية كوبيه، بحسب بيان للشركة.

وتتضمن النسخة الهجينة من Skyline الجديد المتوفر في الإصدارات ذات الدفع الرباعي، أحدث إصدار من نيسان من ProPilot كميزة قياسية، توفر التكنولوجيا المستقلة، ووظائف تغيير المسار ومراقبة السائق.

وتتمتع سيارة السيدان الجديدة بشبكة أمامية تشبه واجهة سيارة نيسان الرياضية المميزة، وتعمل السيارة بالغاز فقط بمحرك V6 بسعة 3.0 ليتر توربو من نيسان، مع إصدار موالف قادر على إنتاج 400 حصان.