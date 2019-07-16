قال المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لقضايا الدولة، إن المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة، التقى اليوم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث أوجه التعاون بين قضايا الدولة والجهاز.

وأشاد الشيخ بمستشاري قضايا الدولة أعضاء القسم القضائي المنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وما تقوم به قضايا الدولة من دور بارز فى حماية المال العام.

وفي نهاية اللقاء، قدم المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة، درع الهيئة للدكتور صالح الشيخ، لتقدير دوره. وحضر اللقاء، المستشار محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الأمانة العامة، والمستشار علي ميدان رئيس القسم القضائي بالتنظيم والإدارة، والمستشار أحمد البلتاجي، والمستشار أحمد ثابت، والمستشار إيهاب سعيد، والمستشار يسري مدني، الأمناء العامين المساعدين.