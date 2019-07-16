قضت الدائرة العاشرة، بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، بمعاقبة زوج بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بقتل زوجته، خنقا، ثم وضع جثتها على فراش الزوجية، وأشعل فيه النار، وذلك في قرية "كفر العنانية"، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك في غضون شهر فبراير 2018.

صدر الحكم، برئاسة المستشار مسلم عبد المحسن إبراهيم، وعضوية كل من المستشارين إيهاب محمد عصمت، وأحمد لطفي حسانين، وذلك بعد اعتراف الزوج بالواقعة، وإثبات تقرير الأدلة الجنائية أن حريق غرفة نوم الزوجية به شبهة جنائية.

بدأت الأحداث بنشوب حريق داخل غرفة نوم في شقة سكنية بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين في قرية كفر العنانية، نتج عنه مصرع "أميرة. ح. ا"، 24 سنة، ربة منزل.

وأكد الشهود أنهم فوجئوا بالحريق، ولم تصدر الضحية أو أي من أهل المنزل أصوات استغاثة.

واعترف الزوج "محمد. م. م" 35 سنة، أنه وراء ارتكاب الجريمة، بعد مشادة كلامية مع زوجته، والذي على اثرها ضربها وخنقها، فسقطت أرضا، ومحاولة منه لإخفاء آثار الجريمة، أقدم على حرق جسدها على فراش الزوجية، مدعيا رفضها غسيل ملابسه.

وأسفرت تحريات المباحث، عن أن الحريق تم عمدا على يد الزوج، كما أكد رجال مصلحة الأدلة الجنائية، وجود شبهة جنائية حول الحريق، وهو ما أكد عليه شهود الإثبات أمام المحكمة، في القضية رقم 1675 جنايات السنبلاوين 2018.