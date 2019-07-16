أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية بعد الكارتة بـ 2 كيلو أمام قرية روزانا السياحية بالساحل الشمالي.

أخطر اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف، مساء اليوم، المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي وانتقلت الشرطة لموقع الحادث للتعرف على أسباب وقوعه وملابساته.

والمصابين هم: "نادية محمد إبراهيم محمد، 5 سنوات وستة أشهر، من بنها مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم وسعد صبحي سعيد محمد، 5 سنوات من بنها مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم ومحمد إبراهيم محمد الشحات 35 سنة من بنها، ومصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم وآدم محمد إبراهيم الشحات 5 سنوات، من بنها مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم وآلاء صبحي سعيد شعلان 3 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وأسماء صبحي سعيد 4 سنوات من بنها مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وحمزة محمد إبراهيم محمد 7 سنوات من بنها مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم".

وجارى تلقيهم العلاج بالمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بإشراق الدكتور محسن طع عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.