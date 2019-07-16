تنشر "الوطن" في عددها الصادر غداً، حواراً مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي تكشف فيه تفاصيل برنامج "المسؤول الحكومي المحترف"، المنوط بتدريب عدد واسع من الموظفين العاملين بالدولة في عدة قطاعات متنوعة بالجهاز الإداري.

ويتطرق الحوار لعدة ملفات وبرامج تدريبية أخرى تعمل عليها الأكاديمية منذ انطلاقها في أغسطس 2017، مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، والذي يستهدف تدريب 1000 شاب أفريقي، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، والذي تخرجت منه 3 دفعات بإجمالي 1500 شاب حتى الآن.

ويتعرض الحوار إلى معايير اختيار المتدربين في البرامج المختلفة، واستراتيجية الأكاديمية خلال المرحلة المقبلة، لخدمة أهداف الدولة في التنمية ورؤية مصر 2030.