قال عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية أوليج موروزوف، إنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا تحمل طابعا رمزيا، وتهدف لإبلاغ تركيا بالموقف الأوروبي لا غير، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف موروزوف أنّ روسيا تشعر بالقلق من الأعمال التركية أحادية الجانب في منطقة شرق البحر المتوسط، لهذا ندعو لاستخدام الآليات السياسية لتسوية النزاع.

وفرض الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى أمس، عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب التي تجريها في مياه قبرص الإقليمية، إذ ينص القرار الأوروبي على وقف الحوار مع تركيا على المستوى العالي وإلغاء جلسة مجلس "تركيا - الاتحاد الأوروبي"، وتجميد المساعدة الأوروبية لتركيا لعام 2020.

وأوصى مجلس الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمارات الأوروبي، بإعادة النظر في قراراته بشأن القروض التركية، وكلفه بمواصلة العمل على دراسة وضع صيغ للعقوبات.