كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء ووصولها في القاهرة لـ 44 درجة مئوية، حيث ذكر أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".

وأضاف "عبد العال"، أن غدًا ستكون ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد ولكن أقصى درجة لها على القاهرة غدًا 42 درجة مئوية فقط وليس 44 كما يردد البعض، مؤكدًا أن درجات الحرارة غدًا لن يصاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما سيشعر المواطنين بتحسن في الطقس مساء الأربعاء.

وعن موعد انتهاء الموجة الحارة، ذكر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدًا الطقس بهما حار للغاية، وستنكسر الموجه الحارة يوم الخميس المقبل، وستكون درجة الحرارة 38 درجة مئوية، فيما مازحة عمرو عبد الحميد: "ربنا يطمنك زي ما طمنتنا".