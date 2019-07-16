تواصل مصر جهودها لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الليبى، الذين استقبلتهم على مدار 3 أيام، بداية الأسبوع الجارى، للتباحث حول عمليات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، فى «طرابلس» لتحريرها من الإرهاب، وقال عضو مجلس النواب الليبى، محمد العبانى، فى اتصال لـ«الوطن»، إنه ستكون هناك جلسة لمجلس النواب الليبى فى أى مدينة ليبية يتم التوافق عليها، لبحث بعض البنود التى تم التوصل إليها خلال لقاءات «القاهرة»، وفى حال فشل أعضاء النواب الليبى فى عقد الجلسة سيكون هناك لقاء مرة أخرى فى «القاهرة» بين أعضاء من المجلس.

وكان المجلس أعلن، أمس، بعض البنود التى تم التوصل إليها خلال وجودهم فى مصر، بينها التأكيد على أن سيادة ليبيا خط أحمر، والتباحث حول تشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر بالمجلس إن النواب الذين شاركوا فى لقاءات بالقاهرة الأيام الماضية تناقشوا حول مسألة تكوين لجنة مصرية - ليبية، مهمتها تقديم بعض التسهيلات أمام الليبيين، خصوصاً الجرحى والمصابين.

وعلَّق «العبانى» لـ«الوطن»، على تلك المناقشات قائلاً إنه «لم يتم الاتفاق على شىء بخصوص تشكيل اللجنة».

وأكد رئيس مجلس حكماء ليبيا، محمد إدريس المغربى، اليوم، دعم المجلس لقوات الجيش الوطنى الليبى، مادياً ومعنوياً، فى حربه على الإرهاب، وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بلحيق، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، اليوم، إنه جرى الاتفاق على تشكيل غرفة مشتركة باتصال مباشر بين مصر وليبيا لحل أى مشكلات يواجهها المواطن الليبى.