أعلنت تركيا، اليوم، أن تدابير الاتحاد الأوروبى لمعاقبة «أنقرة» على أعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص لن تؤثر «بأى طريقة» على الأنشطة التركية فى شرق المتوسط.

فيما دعت الصين، اليوم، الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وانتهاج الحوار لحل الخلافات بين تركيا وقبرص، بحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج.

وكان وزراء الخارجية الأوروبيون أقروا، مساء أمس، سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 164 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا عام 2020.

وجاءت الخطوة الأوروبية بعد أن تجاهلت أنقرة مراراً تحذيرات الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بوقف أعمال التنقيب أمام السواحل القبرصية، وأرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز القبرصى، وتشمل الخطوات التى اتخذها «الاتحاد الأوروبى» وقف الحوار رفيع المستوى مع تركيا، وتعليق المحادثات المتعلقة باتفاقية طيران، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام «أنقرة».

2 مليار دولار عجزاً فى ميزانية تركيا.. والبطالة تصل 13٪

وأظهرت بيانات وزارة المالية التركية، اليوم، أن الميزانية سجلت عجزاً بقيمة 2.11 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى، وقالت الوزارة إن ميزانية يونيو أظهرت عجزاً أولياً، يستثنى مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.

وتُعتبر الليرة التركية من بين أكثر العملات تقلباً فى الدول الناشئة هذا العام، وقد انخفضت بنسبة 7.6% مقابل الدولار.

وقالت صحيفة «أحوال» التركية، اليوم، إن الاقتصاد التركى يواجه تحديات كثيرة، مضيفة أن «الأزمة الاقتصادية التى أضرت بمصالح الشركات أدت إلى إفلاس العديد منها وإغلاقها، ما انعكس على فرص العمل وارتفاع مستوى البطالة»، ووفق الصحيفة، فإن بيانات رسمية نُشرت أمس أظهرت أن البطالة فى تركيا سجلت 13% فى أبريل الماضى.