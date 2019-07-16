قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، تكليف الدكتورة هدى حميد معوض، الحاصلة على دكتوراه في فلسفة الإعلام وثقافة الأطفال من جامعة عين شمس بالعمل مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام الوزارة.

وأوضح بيان الوزارة، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي تتولى فيها المرأة هذه الإدارة، حيث أثبتت واعظات الأوقاف وجودهن بأداء متميز، كما أثبت الشباب، الذين تم الدفع بهم في أعمال الإدارة والدعوة تمييزًا كبيرًا أيضا، وإيمانا من وزارة الأوقاف بالدفع بالمرأة والشباب في المفاصل الحيوية للعمل الدعوي والإداري بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها.