أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون تحت عنوان: "النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن النفاق داء عضال، ووباء يفتك بالأفراد والمجتمع، كما أن سلاح الخيانة والعمالة هو أخطر ما يهدد كيان الدول ووجودها على مدار التاريخ.

وأضاف في بيان، أن الدول التي اضمحلت أو تمزقت أو حتى اندثرت إنما أسقطت من داخلها، وكان للخونة والعملاء والمأجورين على حساب وطنهم دور كبير في ذلك على مدار التاريخ البشري، وأن الأخطار التي تهدد الدول من داخلها أكبر وأخطر بكثير من تلك الأخطار التي تتهددها من خارجها.

وتابع: "من أجل حماية الدول والحفاظ على كيانها وتماسكها وسلامتها فلا بد من يقظة العيون الحارسة لأبنائها الأوفياء المخلصين أفرادا ومؤسسات، ولا بد من تضافر جهود كل الشرفاء لقطع دابر الخونة والعملاء والمتخابرين مع الأعداء من المجرمين وفضحهم على رءوس الأشهاد، وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسلك سبيل الخيانة والعمالة، حفاظا على ديننا وأوطاننا وأعراضنا وأنفسنا ومستقبل بلادنا وأبنائنا، وقبل ذلك كله مرضاة ربنا، وحماية أوطاننا، والحفاظ على دولنا من أن يصيبها ما أصاب الدول التي قصرت أو تهاونت في مواجهتها للخونة والعملاء".