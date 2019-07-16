بذلت وزارة الصحة مجهودات كبيرة في التحضير لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حسبما أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حيث ذكر أنه يُجرى حاليًا تسجيل واعتماد المنشآت التي تقدم خدمات صحية في بور سعيد، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطبيق كافة المعايير العالمية سواء في المستشفيات الحكومية أو الجيش أو الشرطة أو مستشفيات الخاصة التي ستدخل ضمن التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN، أنه لا توجد مجاملات في اعتماد أي مستشفى للدخول تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم فحص غرف العمليات وغرف الطوارئ والعناية المركزة والتأكد من أن الأجهزة تعمل بكفائه عالية من حيث التكنولوجيا.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن معايير الهيئة تُركز أيضًا على البنية التحتية وتطبيقات سلامة تقديم الخدمة، وذلك العمل على وقود قيادة رشيدة لإدارة المراكز الطبية والمستشفيات التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث لا يمكن للمؤسسات الصحية أن تدار دون وجود قيادات رشيدة.