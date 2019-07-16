أطلعت الشركة الإماراتية القائمة على إقامة أكبر مصنع فى العالم لإنتاج السكر من البنجر فى منطقة غرب غرب المنيا، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، على استعدادها لزراعة أول 25 ألف فدان من «البنجر» لخدمة المشروع، بداية من شهر سبتمبر المقبل، أى خلال شهرين، على أن يتم ذلك على عدة مراحل خلال أشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جمال الغرير، رئيس المجموعة الإماراتية القائمة على «المشروع»، أكد، خلال استقبال رئيس الوزراء له اليوم، حفر الشركة لـ80 بئر مياه جوفية، مع عملها على حفر 200 بئر أخرى للوفاء باحتياجات استصلاح وزراعة 180 ألف فدان بمحصول بنجر السكر، ومحاصيل وخضر وفواكه أخرى بغرب غرب المنيا، وكذلك مشروع إقامة أكبر مصنع فى العالم لإنتاج السكر من البنجر، بما يسهم على المدى الطويل فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر فى مصر.

وأضاف «سعد»، فى تصريحات اليوم، أن رئيس المجموعة الإماراتية، أبدى استعدادهم لزيادة مساحة الأرض التى سيقومون باستصلاحها وزراعتها، لا سيما أن دراسات الجدوى للمشروع «جيدة للغاية»، موضحاً أن «مدبولى» رحب بتلك الرغبة بشرط التأكد أولاً من توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة بـ«كميات كافية».

وأوضح «متحدث الوزراء» أن «الغرير» أبدى رغبة شركته فى إقامة مشروعات أخرى فى مصر، ومنها مشروع إنشاء محطة للحبوب فى ميناء دمياط بطاقة تخزينية غير مسبوقة من قبل، فضلاً عن مشروع لتطوير النقل النهرى فى فرع دمياط، مؤكداً أن ثقته فى مناخ الاستثمار، وفيما تمتلكه مصر من فرص ليس لها حدود، ليوجه رئيس الوزراء بقيام الجهات المعنية بالتنسيق مع مسئولى «المجموعة» فى هذا الصدد.

"مدبولى" يوجه بإقامة مشروعات مع "التجارة الأمريكية" وبحث مجالات جديدة للتعاون

فى سياق منفصل أكد «سعد» أن «مدبولى» وجّه بقيام الوزراء المعنيين بدراسة خطة عمل لتنفيذ مشروعات تعاون محددة وسريعة فى مجالات التعاون التى تقترحها غرفة التجارة الأمريكية، بحيث تكون بمثابة مشروعات رائدة تفتح الطريق أمام استكشاف مزيد من مجالات التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة، وذلك على هامش استقباله ميرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة.

وقال «متحدث الوزراء» إن زيارة بريليانت لمصر تأتى فى إطار مساعى غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وصياغة مجالات جديدة للتعاون تتواكب مع التغيرات والتطورات العالمية، فضلاً عن سعى مسئولى الغرفة لاستغلال الزخم المتعلق بالاحتفال هذا العام بمرور ٤٠ عاماً على تأسيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

"الغرفة": مصر محط أنظار شركاتنا بسبب بيئة الاستثمار

وأوضح أن نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية استهل اللقاء بتوجيه التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى والحكومة على ما تحقق من نجاح اقتصادى فى مصر على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محط أنظار الشركات الأمريكية الساعية لتعزيز وجودها فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ظل ما أسفر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار.

وأضاف أن هناك عدة مجالات يمكن تعزيز التعاون من خلالها فى الفترة المقبلة، ومنها مجال الطاقة فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات لتكون محوراً للطاقة فى الشرق الأوسط، وفى مجال الصحة عن طريق دعم مبادرات العلاج من الأمراض غير السارية، وفى مجال التحول الرقمى، فضلاً عن التعاون مع مصر فى أفريقيا باعتبار مصر بوابة مثالية لولوج الشركات الأمريكية إلى السوق الأفريقية.

ورحب رئيس الوزراء بتحمس غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، مشيداً بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، وسعى البلدين إلى تسخير تلك العلاقات لخدمة قضايا المنطقة. وأكد «مدبولى» حرص الحكومة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص فى البلدين فى مزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لا سيما فى المجالات التى ذكرها نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية، مستعرضاً ما قامت الدولة بتنفيذه من مشروعات عملاقة فى مجال البنية التحتية على مدار السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أنه لولا اضطلاع أجهزة الدولة بتنفيذ تلك المشروعات لما تمت بالسرعة اللازمة، ولما أصبح مناخ الاستثمار فى مصر متمتعاً بكل هذه المزايا والظروف المواتية التى يمتلكها الآن.