"سهرة حمراء.. جريمة زنا.. 3 آلاف جنيه.. و100 دولار.. و8 إيصالات أمانة".. تفاصيل سهرة شابين يحملان الجنسية اليمنية داخل إحدى الشقق السكنية ببولاق الدكرور.

وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث من ضبط المتهمين الثلاثة "سيدة" وزوجها وصديقه، وجرى التحفظ عليهم، وأخطر المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيق هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة بولاق الدكرور، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، من "حمد طه" 40 سنة، يمني الجنسية، ومحمد حمزة 28 يمني الجنسية، مقيمان بحي أرض اللواء بالعجوزة، أقرا فيه أنهما تعرفا على سيدة بقصد استئجار شقة لهما وحال توجههما لمعاينتها فوجئا بشخصين يتعديان عليهما بالضرب، ليحدثا بهما إصابات وسحجات وكدمات واستوليا منهما على 3 آلاف جنيه و100 دولار وإكراههما على توقيع 8 ايصالات أمانة وطردها.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت بمعرفة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أنه من خلال الفحص والتحري تبين عدم صحة رواية البلاغ وأنهما تعرفا على سيدة بقصد قضاء سهرة حمراء إلا أنهما فوجئا بشخصين تعديا عليهما بالضرب واستوليا على متعلقاتهما.

كما تبين أن وراء ارتكاب الحادث كل من ياسمين 30 سنة، ربة منزل ومقيمة بزنين، وسيد 28 سنة، سائق زوج الأولى، ومصطفى 33 سنة، سباك صديق الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بجميع المسروقات وإيصالات الأمانة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن الاولى استدرجت المبلغين لقضاء سهرة حمراء وعند حضورهما فوجئوا بالثاني والتالث، يهددونهما بالإبلاغ عن واقعة الزنا بعد ضربهما وسرقتهما.