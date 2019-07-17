بعد إطلاق اسم المنيا على كوبري بألمانيا.. عمدة هيلدسهايم: بداية تعاون

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أنغو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، كوبري يحمل اسم المنيا، ويربط عددا من أحيائها بوسطها، وذلك خلال الزيارة التي تجريها المحافظة، بمناسبة مرور 40 عامٍا على توقيع اتفاقية التآخي والتوأمة بين مدينة المنيا وهيلدسهايم الألمانية في عام 1979.

أكد محافظ المنيا، قوة العلاقات والراوبط بين المدينتين ودعم التبادل الثقافي، وتجلي ذلك في التعاون المستمر على مدار 40 عاما، والجهد الملموس لهيلدسهايم في المشاركة في تمويل وإنشاء المتحف الآتوني بمدينة المنيا، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، أكد الدكتور انغو ماير عمدة هيلدسهايم، أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق مدينة هيلدسهايم الألمانية اسم إحدى المدن التي وقعت معها اتفاقية للتآخي والتعاون، لافتا إلى أن محافظة المنيا تعني لنا الكثير وتحمل قيمة كبيرة لدينا وهذا تجسيد حقيقي للتعاون والمشاركة بين الجانبين وستشهد الأيام المقبلة تعاونا أكبر.

وكانت زيارة وفد محافظة المنيا لمدينة هيلدسهايم الألمانية، بدأت مساء الإثنين، بعقد ورشة عمل بين الجانبين حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وحضرها الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين محمد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، واللواء حمزة درويش، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ومنال خيري مدير إدارة الإعلام والتواصل بالمحافظة، ومروة موسى باحث سياحي بالمحافظة.

وكانت مدينة هيلدسهايم وقَّعت اتفاقية للتآخي والتوأمة مع مدينة المنيا عام 1979، حيث ساهمت ألمانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتوني، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.