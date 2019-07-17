"للناس فيما يعشقون مذاهب".. فعشق منتخب محاربي الصحراء تغلغل داخل قلب شاب مصري منذ سنواتٍ عديدة، ليتشبه بلاعبيه وأولهم المدافع مجيد بو قرة ليظن الكثيرون أنه جزائري، حتى جاءت بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، ليحضر الشاب كل مباريات منتخبه المفضل، والذي تألق فيها ووصل للمباراة النهائية.

حب طارق لمنتخب الجزائر بدأ منذ تشبيهه بمجيد بو قرة

طارق قدري، الشهير بـ"توتي" يعشق منتخب الجزائر منذ سنوات عديدة، حين كان صغيرًا يلعب كرة القدم مع أصدقائه، حيث كان يشغل مركز المدافع "واحد صاحبي قالي إنت شبه مجيد بو قرة مدافع الجزائر ركز معاه ومع كورته".. ليبدأ في متابعة منتخب محاربي الصحراء، ويصبح متيمًا بهم، على حسب وصفه لـ"الوطن".

"في عز مشكلة مصر مع الجزائر بعد ماتش أم درمان الشهيرة كنت بمشي في الشارع بتيشيرت منتخب الجزائر وحالق شعري ومطول دقني فالناس تفتكرني جزائري وده كان بيسببلي مشاكل كتير"، كلماتٌ عبّر بها "توتي" عن تمسكه بحبه لمنتخب الجزائر، حتى في ظل الأزمة الشهيرة، والذي سبب له العديد من المضايقات.

توتي حضر كل مباريات منتخب الجزائر في أمم أفريقيا

الفرصة واتت الشاب صاحب الـ35 عامًا، ليشاهد فريقه المفضل والذي يعشقه على أرض مصر وفي ملاعبها، خلال أكبر بطولة في القارة، ليستغلها بأفضل طريقة ممكنة "حضرت كل ماتشات الجزائر حتى اللي في السويس سافرت وراهم فيها" وهي المباريات التي ظنه الجزائريون خلالها جزائريًا.

"مصري.. عربي.. جزائري" لافتة لجأ إليها "توتي" خلال مباراة الجزائر وكوت ديفوار خلال مباراة ربع نهائي البطولة، ليعرف الجمهور الجزائري أنه مصري متيم بعشق محاربي الصحراء "فرحوا جدًا بيا وشافوا إنها حاجة كويسة جدًا إننا نشجعهم" لتصبح فكرة اللافتات ثابتة معه خلال حضور مباريات الجزائر.

الشاب لجأ للافتات لأن الجماهير ظنته جزائريا

الشاب الذي يشجع نادي الزمالك، لم ينس عشقه للقلعة البيضاء خلال مساندته لمحاربي الصحراء "قررت في ماتش نص النهائي قدام نيجيريا أرفع لافتة مكتوب عليها الزمالك الحاجة الحلوة في مصر" وذلك لأن الزمالك هو صاحب الفرحة الأفريقية الوحيدة لمصر خلال العام الجاري، بسبب فوزه بالكونفيدرالية، وذلك بجوار لافتة أخرى كتب عليها "مصري جزائري".

في المباراة النهائية هرفع لافتة لشهداء الجيش المصري

"توتي" سيحضر المباراة النهائية كما حضر كل المباريات السابقة لمساندة منتخب محاربي الصحراء، ومشاهدة لاعبه المفضل سفيان فيجولي، وهي المباراة التي سيمارس فيها ما اعتاد عليه، إلا أنه ينوي أن تكون اللافتة المقبلة مختلفة "بإذن الله هرفع لافتة لشهداء الجيش اللي ضحوا بحياتهم عشاننا" حيث يفكر أن تكون اللافتة لتخليد ذكرى الجنود الشهداء الذين لا يعرفهم الكثيرون.