ذكر مسؤولون أن حالة من الفوضى نتجت عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال بجنوب آسيا يوم الثلاثاء، وارتفع عدد القتلى إلى 78 في نيبال، وتسعى السلطات في شمال شرق الهند المجاورة لتوفير الإغاثة لأكثر من 4 ملايين شخص في ولاية اسام.

وقال المركز الوطني لعمليات الطوارئ في نيبال إن أكثر من 40 ألف جندي وشرطي يستخدمون طائرات الهليكوبتر والطرق لنقل الأغذية والخيام والأدوية لآلاف الأشخاص الذين تضرروا من الفيضانات السنوية، وظل رجال الإنقاذ يبحثون عن 32 مفقودا، وفقا لـ"abcNEWS".

وفي بنجلاديش، تأثر أكثر من 100.000 شخص بسبب الفيضانات في الشمال وحذر خبراء الأرصاد من أن الأنهار استمرت في الانتفاخ بجميع أنحاء البلاد، ونقلا عن مسؤوليين محليين أفادت تقارير إخبارية بمجلس إدارة المياه أن الأنهار انفجرت في منطقة "المونيرات" الشمالية، وتقطعت بهم السبل في القرى.

أما في ولاية آسام الهندية، قال مسؤولون إن مياه الفيضانات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وتأثرت حياة ما يقارب 4.5 مليون شخص، وفي بيان قالت هيئة إدارة الكوارث الحكومية إن أكثر من 85 ألف شخص لجأوا إلى 187 مخيماً تديره الحكومة في 30 من 33 مقاطعة بالولاية.

وذكر أتيكا سلطانة والذي يعمل قاضٍ في المقاطعة، أن نهرًا غمرته مياه الفيضان قد جرف بامتدادًا طوله 150 مترًا في طريق أسام الحدودي مع بنجلاديش، مما أدى إلى إغراق 70 قرية على الجانب الهندي، وقال جوتيكا بوراه مسؤول الغابات إن حوالي 80٪ من حديقة كازيرانجا الوطنية في آسام، موطن وحيد القرن أن المنطقة غمرتها مياه نهر براهمابوترا الذي يتدفق على طول المحمية.

وقال براتا عمريت، وهو مسؤول حكومي في الولاية الهندية إن بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت في نيبال، امتدت ثلاثة أنهار في الهند وغمرت أجزاء من ولاية بيهار الشرقية، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا على الأقل.

وقال عمريت إن أكثر من 2.5 مليون شخص قد تضرروا من الفيضانات في 12 من أصل 38 مقاطعة بولاية بيهار الهندية.