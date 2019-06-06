ضربت فيضانات شديدة وعواصف مطيرة، العديد من المحليات في أكثر من نصف مقاطعات رومانيا، فضلا عن العاصمة "بوخارست"، بينما أشارت تحذيرات الطقس بأن تقلبات الأحوال الجوية ستستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

وقالت البيانات الصادرة عن إدارة حالات الطوارئ، إن الفيضانات ضربت نحو 126 من المحليات والمناطق في 24 مقاطعة عبر أنحاء رومانيا ومنها بوخارست، كما تأثرت الطرق وحركة السكة الحديد بالأمطار الغزيرة في عدة أجزاء من البلاد.

وأوضحت إدارة الطوارئ، وفقا لموقع "رومانيا- إنسايدر" الإخباري، أن مئات المنازل وأفنية البيوت وملحقاتها أضيرت بالفيضانات فضلا عن عدة مبان حكومية، كما أجلي 171 شخصًا في يوم واحد، وتدخلت عشرات الفرق من رجال الإطفاء والدرك والسلطات المحلية بالمناطق المتضررة من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد، الأيام الماضية.

وفي الوقت نفسه، أصدر علماء المياه تحذيرًا باللونين الأصفر والبرتقالي بالنسبة لنهر الدانوب، حيث يزداد تدفق النهر باضطراد، مع استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح القوية خلال الأيام المقبلة.