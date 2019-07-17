آخرهم "العسيلي".. مطربون أحرجوا جمهورهم على المسرح: "مش عاجبك ما تسمعنيش"

حالة من التركيز تسيطر على المطرب فور دخوله المسرح، رغبة منه في "سلطنة" جماهيره، ولكن أحيانًا يصطدم بها "شغف الجماهير" وحبهم للتقرب من فنانهم المفضل والتقاط الصور التذكارية معه، ما يتسبب بعض الأحيان في إحراج الفنانين لمعجبيهم، وهو ما فعله الفنان محمود العسيلي مؤخرًا.

وعبر "فيس بوك" نُشر مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له أحد المعجبين بالمطرب محمود العسيلي، ظهر خلاله الأخير يقف على خشبة المسرح ويخاطب واحدًا من الجمهور الذي يبدو أنه طلب التقاط صورة شخصية معه قائلًا: "حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد جدًا مثلا؟".

ويبدو أن من طلب التصوير معه رد عليه قائلًا له إنه يحبه ليرد عليه العسيلي: "إنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني مثلا؟"، متسائلًا: "يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي صح ولا أنا غلطان؟".

لم يكن المطرب محمود العسيلي أول الفنانين الذين طالتهم ألسنة النقد بعد وقوعهم في مواقف محرجة مع معجبيهم، في أثناء وقوفهم على المسرح، بل سبقه العديد من المطربين، تستعرضهم "الوطن" في السطور التالية:

عمرو دياب

انتشر عبر "السوشيال ميديا" فيديو للفنان عمرو دياب، وهو يهاجم أحد حضور حفله، بعد أن ألح عليه الأخير في طلب غناء "قال فاكرينك"، التي اعتاد عمرو غناءها في حفلاته.

وقال "دياب" لطالب الأغنية: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي".

وفي واقعة أخرى، أحرج "الهضبة" إحدى المعجبات، عندما صعدت إلى المسرح وحاولت الرقص معه، ولكنه رفض وطلب منها النزول.

نجوى كرم

في نوفمبر عام 2014، ارتبط اسم المطربة اللبنانية نجوى كرم بموقف محرج مع أحد معجبيها، وذلك في أثناء إحيائها حفلا غنائيا في مدينة سيدني الأسترالية، حيث ألقى المعجب مالاً عليها بينما كانت تغنّي، فتوقفت نجوى عن الغناء، وأحرجته قائله: "الفلوس ما بتشترينا ولا بتشتريك.. حرام عليك وعيب عليك اللي عم تعملو".

أصالة

أحرجت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بسبب غنائهم معها، وكان ذلك في أولى حفلاتها بالمملكة السعودية خلال حفلات عيد الفطر، إذ اعترضت على الأمر بأسلوب هادئ، وطلبت منهم أن يسمحوا لها بغناء جزء من موال بمفردها ثم يمكنهم مشاركتها الغناء، لكن الجمهور رفض الانصياع لها.

جورج وسوف

في حفل المطرب اللبناني جورج وسوف بإمارة أبو ظبي، وقعت مشادة كلامية بين منظم الحفل وبعض الحاضرين، انتهت بضرب متعهد الحفل، وعندما علم بذلك جورج هدد المعتدين من الجمهور بكسر أيديهم، وتوقف عن الغناء ووجه حديثه إلى الحاضرين قائلا: "لو اللي ضرب المتعهد فاكر نفسه قوي في اللي أقوى منه".

فايا يونان

أحرجت المطربة السورية فايا يونان أحد المعجبين، في إحدى حفلاتها بدمشق، بعدما صعد إلى المسرح وحاول أن يلتقط صورة "سيلفي" معها، فأدارت "يونان" وجهها وبعدت عن الكاميرا ممتنعة عن التصوير، قائلة: "كلن هلىء بييجو".

شيرين

أحرجت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ أحد معجبيها، برد فعلها خلال إحدى حفلاتها في القاهرة، حيث قام أحد المعجبين الحاضرين بإبداء حبه الكبير لشيرين عبدالوهاب، حيث صرخ لها بصوت عال "بحبك"، فردت عليه شيرين قائلة: "كان نفسي أقولك بحبك بس أنا دلوقتي متجوزة وبحب جوزي أوي".

ميريام فارس

نشر برنامج "أخبار الفن" المذاع على قناة السومرية العراقية مقطع فيديو لميريام فارس، وهي تحرج أحد المعجبين بحفل لها، قائلة: "بصبص لبكره ما يطلعلك شي، أنا لابسة شورت"، وهو ما دفع جميع الحاضرين للضحك.