كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن أنّ العمل يسير وفقا للخطة الموضوعة لتطوير 200 عربة قطار درجة ثالثة والمعروفة إعلاميا بقطارات الغلابة، بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، مشيرا إلى أنّ الهيئة لديها رؤية وخطط واضحة لتحسين وتحديث أسطول عربات القطارات، وأنّ العربات المتأهلة ستدخل الخدمة خلال الـ6 أشهر المقبلة، لاستيعاب جميع ركاب الدرجة الثالثة.

وأوضح رسلان لـ"الوطن" أنّ هناك حالة من الانضباط الكامل داخل محطات السكة الحديد منذ تطبيق غرامات التزويغ على ركاب القطارات، لافتا إلى أنّه لا تهاون مع المخالفين لتعليمات الهيئة، وأنّ عدد الهاربين من دفع قيمة تذكرة القطارات في السنوات الماضية وصل لـ50 مليون مواطن سنويا.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أنّ هناك متابعة يومية من داخل غرفة العمليات المركزية لحركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى الانتهاء من تحديث نحو 377 مزلقانا وتحويلهم للعمل آليا.