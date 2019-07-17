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إحالة 7 استولوا على 6 ملايين متر بالساحل الشمالي للجنايات

إحالة 7 استولوا على 6 ملايين متر بالساحل الشمالي للجنايات

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37

توقعات بتحسن الطقس: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

توقعات بتحسن الطقس: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

"كهرباء إسكندرية": تركيب 39 ألف عداد ذكي بتكلفة 200 مليون خلال 6 أشهر

"كهرباء إسكندرية": تركيب 39 ألف عداد ذكي بتكلفة 200 مليون خلال 6 أشهر

ضبط 7 قضايا اتجار بالمخدرات و53 قضية تموينية و410 مخالفة مرافق

ضبط 7 قضايا اتجار بالمخدرات و53 قضية تموينية و410 مخالفة مرافق

ما تيجي نخرج.. عرض أوبرا بنت عربي على "السلام".. وحضرة زار في "مكان"

ما تيجي نخرج.. عرض أوبرا بنت عربي على "السلام".. وحضرة زار في "مكان"

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لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

أرقام قياسية للبرلمان فى دور الانعقاد الرابع

أرقام قياسية للبرلمان فى دور الانعقاد الرابع

جدل حول faceapp.. برهامي "لا يجوز" ومبروك عطية: "ده لعبة لا تضر"

جدل حول faceapp.. برهامي "لا يجوز" ومبروك عطية: "ده لعبة لا تضر"

تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

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