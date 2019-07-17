حصلت محطة صوت العرب على جائزة التميز الإعلامي التي ينظمها مجلس وزراء الإعلام العرب حول قضية القدس، خلال إعلان نتائج الجائزة على هامش اجتماع الدورة الـ50 لوزراء الاعلام العرب.

واكتسحت فلسطين جوائز التميز الإعلامي، إذ أسفرت النتائج عن فوز تليفزيون فلسطين، وكريستين ريناوي كأفضل إعلامية من دولة فلسطين، ومحمد البلداوي من العراق، ومحمد عبد ربه أفضل شخصية إعلامية دعمت القدس، وبلال الكسواني لأفضل مقال من فلسطين، ومحمود أبو الهيجاء من فلسطين، وإذاعة صوت العرب برنامج عروبة القدس من مصر، وشبكة الإمارات الإذاعية، وفيلم القدس تاريخ وقضية تليفزيون عدن، وفيلم في سياق آخر من فلسطين، وفيل مقلب العرب من العراق.