يحدث اليوم.. مجلس وزراء الإعلام العرب وتظلمات الثانوية الأزهرية

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 17 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

انعقاد أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب

تعقد أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة للمهام الإعلامية، وذلك بفندق الماسة الساعة 10 صباحا.

فتح باب قبول الطعون والتظلمات على نتائج الثانوية الأزهرية

فتح باب قبول الطعون والتظلمات على نتائج الثانوية الأزهرية 2019 بقسميها العلمي والأدبي وشعبة العلوم الإسلامية.

مكتبة القاهرة الكبرى تنظم ندوة "67 عاما على ثورة 23 يوليو"

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "67 عاما على ثورة 23 يوليو" في السادسة مساء، في مقر المكتبة بالزمالك، يتحدث في الندوة المؤرخان الدكتور عاصم الدسوقي والدكتور راضى جودة.

عرض خاص لفيلم "مصور قتيل" بمركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، عرضا خاصا لفيلم "مصور قتيل" داخل مركز الثقافة السينمائية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ندوة "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة تحت عنوان "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"، لإعلان نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصري والتداعيات وكيفية المواجهة.

مباراة منتخبي تونس ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية

يلتقى المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره النيجيري في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد السلام في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية.