لقي ثلاثة شاب مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "أسيوط القاهرة الزراعي" عند قرية بني حسين.

تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق أسيوط بني حسين الزراعي ووقوع وفيات.

وبالانتقال والإسعاف تبين مصرع كلا من محمود جمال، روبي مجدي، إميل كمال، مقيمين بالقوصية وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى الإيمان العام، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.