إيران: منظومتنا الدفاعية خط أحمر ولن نتفاوض بشأنها

أكدت الرئاسة الإيرانية أنّ إيران لن تتفاوض على منظوماتها الدفاعية، وأنّ قدراتها الدفاعية خط أحمر، ورفع العقوبات عن طهران فرصة أمام واشنطن، كما أنّ عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ورفعها العقوبات، يتيح فرصة لأن تكون جزءا من الدول 5+1، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دعا الجميع لتجنب الحرب مع إيران، لأنه في حال شن حرب على إيران لن تبقى أي دولة في المنطقة، موضحا أنّه لا حل سوى التزام أوروبا بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنّ طهران ستقلص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ليفي باقي الموقعين الأوروبيين بتعهداتهم، وأنّها ستعود لما كان عليه الوضع قبل إبرامه.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أنّ أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأنّ الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.