فاز العراق برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في دورته الـ50، في اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة اليوم، بحضور رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي ناصر الخويلدي وعدد من أمناء الهيئة، والسفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وانطلقت أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب لمناقشة القضايا التي تهم الإعلام العربي ودوره في المرحلة الراهنة.

وقال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس، إنّ رسالة الإعلام العربي يجب أن تهدف إلى ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء للدولة الوطنية الحاضنة لمواطنيها، وبث الفكر المستنير والإسهام الفعال في بناء الإنسان العربي الجديد بنشر الثقافة والمعرفة والتعليم المستمر.