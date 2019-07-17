أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، استخدام (مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية - كائن مقرها بمنطقة النزهة بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)، حسابه البنكي وحسابات شركته في إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور، وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات.

وأضاف أن شركته تعمل في مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها، حيثُ يقوم بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها.

يعقب ذلك سحبه تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

وبلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (30 مليون جنيه مصري، مليون دولار أمريكي). وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.