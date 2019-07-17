توفي مدرس منتدب كملاحط بلجنة بالدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة 73 إصلاح الحامول للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ، عقب إصابته بنوبة إغماء جراء إصابته بغيبوبة سكر أثناء توزيعه أورق إجابة مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى نقل المدرس ويدعى جمال فيصل عوض، إلى الوحدة الصحية بإصلاح الحامول ومنها إلى مستشفى الحامول المركزي لإسعافه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكدة أنها تابعت أعمال نقل الجثمان إلى منزل أسرته ودفنه بمقابر عائلته.