بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة عرض أم بالإسكندرية لابنتها الرضيعة للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمقابل مادي.

وتواجه النيابة الأم المتهمة بالاتهامات المنسوبة لها والتي تتعلق ببيع ابنتها الرضيعة التي تبلغ من العمر ثلاثة أيام فقط وكذلك ما ورد في تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة المتهم فيها، بالإضافة للأم متهمين آخرين أحدهما وسيط عملية البيع.

وعلمت "الوطن"، بالقصة الكاملة للواقعة التي كشفتها إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بالإسكندرية.

وتشير التحريات والتحقيقات حول الواقعة، إلى أن إعلانا نشر عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يفيد طلب بيع طفلة رضيعة بمقابل مادي فقامت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بمتابعة الصفحة والواقعة حتى توصلت لهوية المتهمين والأم التي تعرض ابنتها للبيع.

وتبين من التحريات وعمليات جمع المعلومات، أن الإعلان عن بيع الطفلة الرضيعة تم قبل أن تولد الطفلة الرضيعة المجني عليها وأن السلطات المختصة قامت بتتبع الإعلان والعمل عليه وجمع المعلومات حتى تحدد هوية الأم والمتهمين معها وحصلت على الأذون اللازمة قانونا من النيابة العامة بشأن التحري عن الواقعة والقبض على المتهمين وبالفعل قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين.

وبعد القبض على الأم المتهمة والمتهمين معها في واقعة الإعلان عن بيع الطفلة الرضيعة، أحيلوا للنيابة العامة التي بدأت استجوابهم وسماع أقوالهم في الاتهامات المنسوبة لهم.