قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح، إنشاء إدارة جنائية تختص بالأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب على أن يكون مقرها مأمورية استئناف مجمع محاكم طرة.

وقررت المحكمة، أن تسند عملية الإشراف على مأمورية استئناف طرة والإدارة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب للمستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بالتنسيق مع رئيس المحكمة مع إعطائه كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بتحديد أدوار الانعقاد وتواريخ الجلسات، وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في القضايا، واختيار موظفي القلم الكتابي بكافة تخصصاته طبقا لمعيار حسن السمعة والكفاءة والمظهر اللائق.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، قررت في الأيام الماضية إنشاء إدارات جنائية مستقلة في مأموريات الاستئناف التابعة لها بالقاهرة والجيزة تسهيلا على المحامين والمتقاضين.