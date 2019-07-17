قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن نشر السفينة الحربية "كنت" في الخليج العربي يصب في صالح ضمان حرية الملاحة، ويعكس التركيز على حماية المصالح البريطانية، حسبما نقلت "العربية".

يأتي ذلك بعد التوترات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، بعد تخريب عدد من ناقلات النفط، وتوقف العمل بالاتفاق النووي.

وحذرت إيران عن طريق وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، في وقت سابق، من نشوب حرب بالمنطقة، مشددا أنه حال شن حرب على إيران لن تبقى أي دولة في المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أنّ أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأنّ الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، أعلن أمس أنّ طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أنّ هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأنّ إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف الموسوي، أنّ واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أنّ ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأنّ توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأنّ تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.