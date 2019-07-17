بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر، تطرح للعاملين في الدولة، قبل نقل مقار المصالح الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة لـ"الوطن"، إن الوحدات التي تنفذها الوزارة بمدينة بدر، مساحتها 118 مترا مربعا للوحدة، وسعر المتر بها يصل لـ3800 جنيه تقريبا.

وأضاف المصدر، أن المستفيد يسدد 23 ألف جنيه عند التخصيص، و22.5 ألف دفعة تعاقد، و67 ألف جنيه دفعة استلام، والباقي يسدد على 15 سنة بأقساط ربع سنوية.

كانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت، في بيان سابق لها، عن نقل المقرات الحكومية وبدء العمل بها، عام 2020.