"تستمر الميليشيات الإرهابية في طرابلس في سياستها الخبيثة بتهريب أموال وأملاك الليبيين ومقدرات الشعب الليبي إلى الخارج"، هذا ما أكده اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل.

واستعرض "المسماري"، خلال المؤتمر، "الأفعال الشنيعة، التي نفذتها الميليشيات الإرهابية تجاه الشعب الليبي في مختلف أنحاء ليبيا"، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعد العدة من أجل تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كافة خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة ضد العناصر الإرهابية، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات المليشيات الارهابية، حسب ما ورد في تقرير مصور لقناة "مداد نيوز" السعودية، وهو ما يؤكد أن الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على المليشيات الارهابية والعصابات الإجرامية.

وأكد المسماري، أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت اهداف ارهابية في العمق الاستراتيجي المعادي، موضحًا أن مرحلة الحسم التعبوي والاستراتيجي اظهرت كفاءة وقدرة عالية للجيش الوطني الليبي على كافة المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض.