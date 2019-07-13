شن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمًا إياه بأنه يعبث بالأمن الليبي حيث أنه يرسل المتفجرات والأسلحة والتمويل اللازم للجماعات الإرهابية الموجودة بليبيا.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TeN"، أن القوات المسلحة المصرية دمرت أحلام أردوغان حينما تم القضاء على الإخوان، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طرابلس ستعود قريبا لأرض الوطن، وسيتم تطهيرها من الإرهابيين.

واستطرد: "نهاية أحلام الشيخة موزة وأمير قطر وتركيا في ليبيا قَرُبَت للغاية"، مطمئنًا الشعب المصري على صحته عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في مدينة بني غازي، أمس الأول الخميس، موضحًا أن الهجوم الانتحاري أسفر عنه عشرات الجرحى من المدنيين والعسكريين، ولكنه بصحة جيدة ولم يصبه مكروه.

وأشار إلى أن أردوغان لا يعير أي اهتمام لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن الليبي، لافتا إلى أن تركيا دخلت في معركة مباشرة مع الجيش الوطني الليبي.