قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعني بالجيش الليبي، إن تنظيم الإخوان الإرهابي هو سبب أزمات المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة "صدى البلد"، اليوم، أن الأمن القومي المصري والليبي مرتبطان ومصيرهما واحد، وما يؤثر هنا يؤثر هناك والعكس، مؤكدا أن تنظيم الإخوان الإرهابي استطاع أن يسيطر على تركيا عبر حزب العدالة والتنمية، وأوهموا الأتراك بأنه يمكنهم بعد استحالة الانضمام للاتحاد الأوروبي، فإن بإمكانهم السيطرة على دول أخرى.

وتابع أن النظام التركي بحث عن دور أكبر في العالم فجاءت تغذية الإخوان لبعض العناصر الأتراك السياسيين لجعل الحلم يكبر بأن تكون هناك خلافة أو دولة كبيرة أو مجموعة دول تقودها تركيا، وهذا المشروع الكبير بدأت تعمل عليه من خلال هذا الحزب، مشيرا إلى أن تركيا تعلم جيدا أنها إذا خسرت موقعها في ليبيا ستخسر المنطقة بالكامل.

واستطرد أن القوات المسلحة الليبية إذا رغبت في الدخول إلى طرابلس منذ اليوم الأول ستفعل ولكنها حريصة على عدم هدم العاصمة وعدم الإضرار بأبناء الشعب الليبي، مشددا على أن تركيا أمدت المليشيات في طرابلس بالسلاح والدعم السياسي.