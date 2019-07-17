تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الخميس، «مدبولي»: الرئيس يضع الحكومة «تحت ضغط» متواصل لتحقيق أحلام المصريين
· رئيس الوزراء: نتواصل مع الشارع لمتابعة ما يحدث.. واستقرار الأسعار وتوافر السلع مؤشرات إيجابية
وفي العدد تقرأ تحت عنوان: صفقات الأهلي والزمالك
· الأحمر يطيح بالنيجري «أجايي».. ويبحث عن مهاجم أجنبي مميز.. و«إكرامي» خارج حسابات القمة.. و«لاسارتي» يرفض الدخول في معسكر جديد استعدادا للمقاولون العرب
· «الأبيض» ينهي صفقة «بامبو».. و«النقاز» يطلب الرحيل بضغوط زوجته وحازم إمام يشكو التربص به
وفي العدد أيضًا تقرأ تحت عنوان، حرايق الصيف: المتهم واحد.. والخسائر بالملايين
رئيس مركز المعلومات: مبادرة تدريب للتأكد من جاهزية المحافظات لمواجهة الحرائق الكبرى
52 ألف حريق في 2018 وحده بسبب الإهمال.. وأعقاب السجائر وأعواد الثقاب وراء 56% منها